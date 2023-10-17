Acil Servis'te bıçakla saldırdı: Annesiyle birlikte gözaltına alındı

Ankara'da tüyler ürperten olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

ÇEVREDEKİLERLE TARTIŞTI



DHA'da yer alan habere göre U.C.G., annesi S.Y. ile birlikte geldiği hastanede, çevredekilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.

BIÇAĞINI SAVURMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine hastane polisi ve takviye polis ekibi acil servise sevk edildi. Polis ve güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı U.C.G., belindeki bıçağı çıkarıp, çevredekilere doğru savurdu.

ANNESİ DE POLİSE SALDIRDI

Görevliler, U.C.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Annesi S.Y. de görevlilere saldırarak bir polis memurunun üniformasını yırttı.

ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI



U.C.G. yere yatırılıp elindeki bıçak alındı. U.C.G. ve S.Y. gözaltına alındı. S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, U.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. 2 kişi hakkında ayrıca 'Beyaz Kod' tutanağı düzenlendi.

OLAY ANI KAMERADA



Öte yandan hastanede yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.