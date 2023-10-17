Diyarbakır'da çocukların okuldaki kavgasına aileler karıştı, ortalık kan gölüne döndü

Olay, 13.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 479'uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların bugün okuldaki kavgasından sonra mahalledeki oyun salonunda karşılaşan aileleri tartıştı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla ağır yaralanırken, 1 kişi ise darp edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılardan 3'ünü çevredeki özel hastaneye kaldırırken, 1'ini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.