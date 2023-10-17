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'İnfaz ve Koruma Memurları 'emniyet hizmetleri sınıfına' alınsın' talebi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına alınması için hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sunacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 16:37, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 16:39
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'İnfaz ve Koruma Memurları 'emniyet hizmetleri sınıfına' alınsın' talebi

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Nisan 2022'de af çağrısında bulunduğunu ve 557 gündür bu çağrıyı her fırsatta tekrarladığını belirterek, Türkiye'nin her noktasında basın toplantıları düzenlediğini ve bu konuyu gündeme getirdiğini anlattı.

Adalet ve hakkaniyet için af istediğini belirten Sarıgül, "Haksızlığa uğramışlar için, annelerin hasletini dindirmek, çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm. Nasıl ki Cumhuriyet'in 10. yılında, Cumhuriyet'in 50. yılında bir af çıktıysa, benim vicdanlı, merhametli, hakkaniyetli devletim, inanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılında da bir toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affı çıkararak kader mahkumlarını sevindirecektir." dedi.

Sarıgül, infaz koruma memurlarının zor şartlar altında çalıştığını, hem fiziki hem ruhsal nedenlerle yıprandıklarını ifade etti.

İnfaz koruma memurlarının "genel idari hizmetler sınıfı" adı altında görev yaptığını dile getiren Sarıgül, "Diğer emniyet görevlileri gibi silah taşıyorlar ama emniyet görevlisi sayılmadıkları için yıpranma payı alamıyorlar. Hak kayıpları yaşıyorlar. Bu durum eşitlik ilkesine aykırı. İnfaz koruma memurlarının 'emniyet hizmetleri sınıfına' alınması gerekiyor. İnfaz koruma memurlarının emniyet sınıfına alınmasına dair kanun teklifini bugün sunuyorum. Kanun teklifimin yasalaşması için bütün siyasi partilerle görüşeceğim." diye konuştu.

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