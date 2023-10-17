Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:- "Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 16:39, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 16:40
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alacağı 10 tramvayla yolcu kapasitelerinin yüzde 35 artacağını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hafif raylı sistem kapasitesinin yeni alınacak tramvaylarla artırılacağını belirtti.

Samsun için raylı sistem hatları araç alımının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğine işaret eden Demir, "Yeni temin edilecek 10 tramvayla hafif raylı sistemin yolcu kapasitesi yüzde 35 artırılacak. Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tramvayların temin edilmesini üstlenen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistemde, günlük yolcu sayısının 2021'de 70 bin, geçen yıl ise 90 bin olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsun'da toplu taşımada yükü göğüsleyen ulaşım tercihlerinden hafif raylı sistemde, 32 metre uzunluğunda 24, 40 metre uzunluğunda 5 olmak üzere 29 tramvay hizmet veriyor. 2023'te günlük taşıdığımız yolcu sayısı ekim ayı itibarıyla 92 bin 295'e kadar yükseldi. Talebe paralel olarak kapasiteyi artırmak için çalışmalar yapmıştık. Yeni tramvayların alınmasıyla ilgili karar aldık. Başlattığımız girişimlerin neticesinde 10 yeni tramvayın alınacak olması, sistemde çok önemli rahatlama sağlayacak. Kentimizde tüm alanlarda olduğu gibi toplu taşımada da vatandaşlarımıza en konforlu hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber