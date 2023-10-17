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Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda, MEB'e bağlı tüm genel müdürlüklere ait eğitsel içerik portalları, tek kanal olan EBA'da toplandı- Bugüne kadar çeşitli alanlarda değişik başlıklarla hazırlanan içerikler tasnif edilerek EBA portalında arşivlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 18:11, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 18:12
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Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) öğretmen ve öğrencilerin başucu kaynağı haline dönüştürülmesi yönündeki çalışmalarda sona yaklaşıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan açıklamada, eğitimde dijital dönüşüm çerçevesinde EBA'nın, Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlüklere ait eğitsel içerik portallarını da bünyesine katarak tüm platformları tek kanalda topladığı ifade edilerek, kolay erişim fırsatı sağlayan bu adımla EBA'nın tek başvuru kaynağı olduğu belirtildi.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce EBA için yeni içeriklerin hazırlandığı, geçmişin birikimi olan çalışmaların da EBA'da kullanıcılarının hizmetine sunulduğu kaydedildi.

YEĞİTEK, AR-GE ve Ekosistem Dairesince, kullanıcı deneyimi geliştirme amacıyla çalışmalara başlandığı, son kullanıcıların EBA deneyimlerini kolaylaştırmak için çalışmaların da sürdüğü aktarılarak, il ölçme ve değerlendirme merkezleriyle farklı birimlerin de EBA üzerinden izleme sınavı, destekleme ve yetiştirme kurs sınavı yapabildiğine işaret edildi.

Bugüne kadar çeşitli alanlarda değişik başlıklarla hazırlanan içeriklerin tasnif edilerek EBA portalında arşivlendiği ve erişiminin daha kolay hale getirildiği belirtilerek, EBA ile bilgiye erişimin daha kolay hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

- Portalda birçok içerik yer alıyor

Açıklamaya göre, EBA portalının içinde, sesli kitaplar, PDF formatında kitaplar, ders sunumları, çeşitli içeriklerden oluşan videolar, etkinlik ve çalışma kitapları, etkileşimli kitaplar, etkileşimli uygulamalar, kısa bilgi notları içeren infografikler ve soru havuzları yer alıyor.

Bazı genel müdürlüklerce hazırlanan e-kitap, etkileşimli içerik, sesli kitap, video, ders sunumu ve soru havuzundan oluşan 2 bin 529 içerik EBA platformunda yayına sunuldu.

- Kamu ve sivil toplum kuruluşlarından da EBA'ya içerik sağlanıyor

Çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından EBA için 3 bin 600 adet içerik sağlandı. İçerikler arasında tanıtım filmleri, eğitim videoları, dergiler, kitaplar, belgeler ve eğitim filmleri bulunuyor. Bu içerikler, EBA portalını zenginleştirmek ve öğrencilere daha fazla kaynak sunmak amacıyla kullanılıyor.

Bu kapsamda EBA platformu için Kişisel Verileri Korumu Kurulunca 5 tanıtım filmi, Adalet Bakanlığınca 6 eğitim videosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 orman yangını uyarı filmi, Posta ve Telgraf Teşkilatınca 19 "PTT Çocuk Dergisi", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 15 sosyal medyada dikkat edilmesi gereken kurallar, sürdürülebilirlik, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve diplomatik konuları hakkında içerik, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine kitaplar, broşürler ve 9 animasyon filmi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Bilim Çocuk Dergisi Arşivi", "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı", Türk Patent ve Marka Kurumu Yayınları, TÜBA Bilim Sözlüğü, "Ali'nin Enerji Serüveni" içerikleri, Türk Tarih Kurumunca Türk tarihine ilişkin e-kitaplar, "Belleten Dergisi", "Belgeler Türk-Tarih Belgeleri Dergisi" ve "Kurum Online Kütüphanesi", TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca "TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi", "TBMM İstiklal Mahkemeleri Arşiv Belgeleri", "TBMM İstiklal Madalyaları ve Hatay Devleti Belgeleri" içerikleri ve 7 eğitim filmi hazırlandı.

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