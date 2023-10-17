Isparta'da midibüsün çarptığı yaya öldü
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 19:25, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 19:26
Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sedat K'nin kullandığı 32 ACY 831 plakalı midibüs, 110. Cadde'de karşıya geçmekte olan 96 yaşındaki Hilmi Ünver'e çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor.