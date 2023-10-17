Rahatsızlanan annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü öldü

Yaralı olarak Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Arslan'ın ise kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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