Rahatsızlanan annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü öldü

Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rahatsızlanan annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü öldü

Bursa'nın Keles ilçesinde annesini hastaneye götürürken beton aydınlatma direğine çarpan sürücü ile annesi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 19:26, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 19:27
Yazdır
Rahatsızlanan annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü öldü

Mehmet Arslan idaresindeki 16 BC 296 plakalı hafif ticari araç, Küçükdeliler Mahallesi'nde beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Arslan ile annesi Emine Arslan araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mehmet Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Arslan'ın ise kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Arslan'ın kalp krizi geçiren annesini Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber