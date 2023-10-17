Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kozcağız Sanayi Sitesi mevkisinde çöplük alanda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri de yaptığı çalışmada cesedin Emrah Üstünsoy'a (35) ait olduğunu tespit etti.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle Z.Ü. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Üstünsoy'un cesedi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.