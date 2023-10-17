Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Fidan, Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 21:04, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 21:52
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Beyrut'taki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.