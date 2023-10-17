Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsral'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."