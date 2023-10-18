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18 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

18 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 00:01, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 00:04
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18 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Galeri Eyüpsultan Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile ikili görüşmeler yapacak, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM//10.30/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yeni Tesis Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/Bilecik/15.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Global Marketing Summit 2023" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- TFF 2. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea takımına konuk olacak, Beşiktaş Emlakjet ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını ağırlayacak.

(Selanik/İstanbul/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. G Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak, H Grubu'nda TOFAŞ, Bosna Hersek'in Igokea m:tel, F Grubu'nda ise Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya'nın Rio Breogan takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Laktasi/19.30/Lugo/21.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 normal sezon mücadelesi başlayacak. D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburg takımını ağırlayacak, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Bakken Bears ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Risskov/18.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına, B Grubu'nda ÇBK Mersin ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibine konuk olacak.

(Zaragoza/Villeneuve d'Ascq/21.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, H Grubu'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Lüksemburg'un BBC Grengewald takımını ağırlayacak, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Fransa'nın Union Feminine Angers ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Antalya/18.00/Angers/21.00)

7- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ponta Delgada/23.30)

8- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk hafta maçları oynanacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor, Rams Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor, Halkbank-Ziraat Bankkart müsabakaları yapılacak.

(Hatay/14.00/İzmir/15.00/Balıkesir/16.00/İstanbul/Bursa/Şırnak/17.00/Ankara/17.30)

9- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftası, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasına, Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/17.00/Giresun/18.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftası, Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/20.00)

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