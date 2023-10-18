18 Ekim 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, 6701 sayılı Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Yunus Emre KARAOSMANOĞLU atanmıştır.

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcılan Ahmet KARA, Muhammet Mustafa İMANCI, Nesibe Gökçen BATIER, Hicran KÖSE ve Mustafa GÖVYAPRAK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ekli listede yer alan İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde ÖZKORUL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan AYDIN,

- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet ALİREİSOGLU,

- Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun TÜYSÜZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur YALÇIN atanmıştır.

17 Ekim 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI