Bakan Yerlikaya: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendiğini belirterek operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.