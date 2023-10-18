Otobüs kazasında yaralanan muavin hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan otobüs muavini Tuncay Tunay Kuş (34), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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