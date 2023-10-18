Yüzlerce kişinin öldüğü katliama ABD yorumu: Fazla bilgimiz yok

Beyaz Saray'ın açıklamasında da, patlama yerine "parlama" kelimesinin kullanması dikkati çekti.

"Sarsıldım" ifadesini kullandı ancak bunun İsrail'in saldırısı olduğunu belirtmedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin kendisiyle görüşmeyi iptal etmesi ardından Biden, Ürdün ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

Diğer uçak gemisi USS Dwigth Eisenhower ise Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e doğru yola çıktı.

ABD'deki 2 bin askeri, yüksek hazırlık durumuna geçirdi, Doğu Akdeniz'deki uçak gemisi USS Gerald Ford ve taarruz grubunun görev süresini uzattı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Hamas'ın hastaneleri komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.

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