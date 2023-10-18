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Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,0100 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 09:31, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 10:43
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Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,9384'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,6400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 34,1630'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği endişesiyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte ABD'de güçlü kalmaya devam eden enflasyon endişeleri, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürüyor. Bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin ekonomik resesyona girmesi halinde bunun yakın zamandaki diğer sıkıntılı dönemlerden daha hafif olabileceğini bildirdi.

Enflasyonun yolunun henüz net olmadığını ancak enflasyonda belirgin bir ilerleme görüldüğünü dile getiren Barkin, hala ekonominin yavaşladığına dair teyit aradığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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