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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 değer kaybederek 7.970,70 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 13:11, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 13:13
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,30 puan azalışla 7.970,70 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,55 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 92 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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