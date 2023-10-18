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Zeytinyağı ihracatına yönelik tedbir bir süre daha devam edecek

Ticaret Bakanlığı, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesi için zeytin rekoltesindeki gelişmelerin takip edileceğini, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik tedbirin de bir süre daha sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:01, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 10:26
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Zeytinyağı ihracatına yönelik tedbir bir süre daha devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan tedbirin uzatılmasına ilişkin bilgi verildi.

2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerinde rekolte düşüklüğü yaşandığı anımsatılan açıklamada, buna mukabil Türkiye'deki rekolte artışı nedeniyle ülke zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebin arttığına işaret edildi.

Açıklamada, "Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan gerilemenin dünya zeytinyağı fiyatlarında sebep olduğu yükselmenin ülkemiz yurt içi zeytinyağı fiyatları üzerindeki artış yönlü baskısının, oluşan dış talep sebebiyle daha da artmasının önüne geçilebilmesi için dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik bazı tedbirler alınmış, böylelikle aynı zamanda zeytinyağı ihracatımızın ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması da hedeflenmiştir. Bu çerçevede, ilk etapta her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent kesinti yapılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yükselmeye devam ettiği görülen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olumsuz etkisinin sürmesi nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, 1 Ağustos 2023'ten itibaren uygulanmak üzere 1 Kasım 2023'e kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğu anımsatıldı.

İklim şartlarından dolayı üretim kayıpları yaşandı

Avrupa'da kurak geçen yılın ardından bu sezon zeytin rekoltesinin artacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, zeytinyağı üretiminin geçmiş sezon ortalamalarının çok altında kalmaya devam edeceği beklendiğinden, halihazırda yüksek seyreden dünya zeytinyağı fiyatlarındaki artışın sürdüğünün gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada, bu sezon ülkede üretimin "yok yılı" kaynaklı azaldığına ve birçok bölgede zeytinin çiçek açma dönemindeki olumsuz iklim şartlarından dolayı üretim kayıpları yaşandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyada artan zeytin yağı fiyatlarında herhangi bir gerilemenin olmayacağı ve artan dış talebin devam edeceği dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, ürün rekoltesindeki gelişmelerin bir süre daha takip edilerek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Anılan değerlendirmelerin tümü Tarım ve Orman Bakanlığımız ile tam bir koordinasyon halinde yapılmış ve kararlar buna istinaden alınmıştır. Öte yandan, ambalajlı ve kutulu zeytinyağı ihracatına yönelik uygulanan herhangi bir tedbirin bulunmadığının da kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülmektedir."

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