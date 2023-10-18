Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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