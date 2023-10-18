Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 10:59, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 11:00
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.