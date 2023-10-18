Memurun fazla mesai ücreti 2024'te yüzde 87 artacak

Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındı
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Bahçeli: Hainlerden olduğu kadar AYM'den de davacı olacağız
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
AYM'den evlat edinmede 'yaş farkı şartına' hak ihlali kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Memurun fazla mesai ücreti 2024'te yüzde 87 artacak

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 11:10, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 11:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AA muhabirinin, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.

YENİ YILDA 10 LİRA 72 KURUŞ MESAİ ÜCRETİ ÖDENECEK

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 5 lira 70 kuruş yerine 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber