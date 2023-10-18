Manisa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü

İlçede çiftçilik yapan K.T. (58), Esentepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yer alan 2 metre yüksekliğindeki duvarı kazmayla yıkmak istedi.

K.T. bu sırada çöken duvarın molozları altında kaldı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından çıkartılan K.T'nin öldüğü anlaşıldı.

Bu kişinin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.