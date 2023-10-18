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Emine Erdoğan'dan uluslararası topluma 'Gazze için somut adım' çağrısı

"Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil"- "Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 16:01, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 16:04
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Emine Erdoğan'dan uluslararası topluma 'Gazze için somut adım' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası toplumu Gazze konusunda somut adım atmaya davet ederek, "Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yaptığı açıklamada, 10 Ocak 2009'da lider eşleri ile "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"nda bir araya geldiklerini, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya 'Barış' diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil."

Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye'nin, Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor"

Emine Erdoğan paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve insani drama ilişkin görüntüler ile 10 Ocak 2009'da İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmadan bir bölüme de yer verdi.

Söz konusu konuşmada Emine Erdoğan, Gazze'de bir süredir büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, ambargo nedeniyle teker teker ölümlerin yerini toplu ölümlerin aldığını kaydetti. Emine Erdoğan, "Sivil ve masum insanların üzerine bu kez fosfor bombaları yağdırılıyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil. Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı video, "Savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın ise kaybedeni olmaz." sözleriyle sona erdi.

- Bölge ülkelerinin lider eşleri İstanbul'da bir araya gelmişti

Emine Erdoğan, eşi Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'daki "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti.

Toplantıda Emine Erdoğan, "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuştu. Metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

Emine Erdoğan, metni okurken duygusal anlar yaşamış, gözleri dolmuştu.

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