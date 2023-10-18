İsrail askerleri, TRT ekibine canlı yayında müdahale etti

İsrail-Hamas savaşı yüzlerce insanın öldüğü hastane saldırısıyla gündemdeki yerini korurken, İsrail askerlerinin bölgede görev yapan gazetecilere müdahaleleri de sürüyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, askerler Lübnan-İsrail sınırındaki TRT Haber'in canlı yayınına müdahale etti. Kamerayı kapatan askerler muhabiri de uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.