İsrail askerleri, TRT ekibine canlı yayında müdahale etti
İsrail askerleri, Lübnan-İsrail sınırındaki TRT canlı yayınına müdahale etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 16:13, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 16:16
İsrail-Hamas savaşı yüzlerce insanın öldüğü hastane saldırısıyla gündemdeki yerini korurken, İsrail askerlerinin bölgede görev yapan gazetecilere müdahaleleri de sürüyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre, askerler Lübnan-İsrail sınırındaki TRT Haber'in canlı yayınına müdahale etti. Kamerayı kapatan askerler muhabiri de uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.