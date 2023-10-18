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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'da ikili görüşmeler yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 17:02, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 17:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'da ikili görüşmeler yaptı

Göktaş, Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi'ne katılmak için geldiği Azerbaycan'da ikili temaslarda bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret eden Göktaş, Gafarova ile bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ilişkilerin ele alındığı görüşmede, her iki ülkenin aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu kurumlarının işbirliklerinin önemine değinildi.

Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev'le de görüştü. Göktaş ve Babayev, bakanlıklarının 2024-2025 dönemi için Ortak Faaliyet Planı'na imza attı.

İmza töreninde konuşan Göktaş, Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Azerbaycan'la Türkiye arasında köklü ilişkilerin bulunduğunu belirten Göktaş, imzaladıkları faaliyet planının çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, engelli ve yaşlılar, şehit yakınları ile gaziler ve ailelerine yönelik çalışmalar noktasında işbirliklerini artıracağını dile getirdi.

Göktaş, "Önümüzdeki dönemde ortak çalışma alanlarımızı daha da genişletmeye ve derinleştirmeye hazırız." dedi.

Bakan Göktaş, Azerbaycan devletince vatandaşların istihdam ve sosyal güvenlik sorunlarının daha kolay çözülmesi için kurulan DOST Merkezi'ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile de bir araya gelen Göktaş, kurumların ortak çalışma alanlarına dair fikir alışverişinde bulundu.

- Göktaş, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Göktaş, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti.

Önce Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret eden Göktaş, sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

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