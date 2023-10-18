Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Y.S. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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