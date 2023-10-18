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Doğu'daki 4 ilde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 17:00, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 17:06
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Doğu'daki 4 ilde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Van'da Hazreti Ömer Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılan vatanaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Başkanı Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, dün gece Gazze'deki hastaneye düzenlenen ve yüzlerce mazlumun şehit olduğu terör saldırısını lanetlediklerini söyledi.

Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini belirten Uca, şunları kaydetti:

"Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta tüm İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını korumaktadır."

Protestoya, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de Ulu Cami'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazdan sonra ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla caminin önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan İHH Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini aktardı.

İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini anlatan Temel, "İsrail, yapılan tüm anlaşmalara, uluslararası alanda alınan tüm kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya, topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük. İsrail, her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi." diye konuştu.

Eyleme, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te, saldırılarda ölen Filistinliler için öğle namazı öncesi kentteki camilerde sela okundu.

Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.

Namaz sonrası cami önünde Filistin bayrağı açarak tekbirler getiren ve slogan atan vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Filistin halkının yanında, işgalin karşısında olduklarını dile getirdi.

İsrail'in, dün gece hastaneyi bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini yaptığını belirten Durak, şöyle konuştu:

"Bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabb'imizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabb'imizden siyonistlere dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. 11 gündür tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar iştirak etti.

- Muş

Muş'ta Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Namazın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, camiden Kent Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, İsrail'in 75 yıldır Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırmadığına dikkati çeken Bulu, "Dünyanın bütün itirazlarına rağmen öldürmeye ve katletmeye devam ediyorlar. Filistinli Müslümanların topraklarını haksızca işgal ediyorlar. Adım adım Mescid-i Aksa'yı yıkmak için hazırlanıyorlar. Gazze Şeridi'nde bir avuç toprağa sıkıştırdıkları 2,5 milyon insanı açlığa, susuzluğa, çaresizliğe mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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