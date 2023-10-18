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Gençlerden İsrail'e tepki

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu adına Genel Başkan Doç. Dr. Bilal Okudan İsaril'e tepki açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 17:09, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 17:22
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Gençlerden İsrail'e tepki

Türkiye Gençlik Klüpleri Başkanlığının açıklaması şu şekilde:

GENÇLERDEN İSRAİL'E TEPKİ
Barış İçin Bir Dakika!

İsrail'in çok sayıda masum insanın bulunduğu bir hastaneyi bombalaması insanlık suçudur. İsrail'in masum insanlara karşı yaptığı saldırıların savaş hukuku ile bağdaşır bir tarafı olmadığı gibi tüm dünyanın gözü önünde işlenen bu cinayetlere dur demek de bütün bir beşeriyetin sorumluğundadır.

Gazze'de yaşanan vahşeti gerçekleştirenler kadar bu insanlık dışı saldırılara tepki göstermeyenler de sorumludur.

Hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef alan bu saldırının bir an önce sona ermesi için tüm insanlığı sorumluluğa davet ediyor ve diyoruz ki, "Barış İçin Bir Dakika!"

Biz gençler olarak sivil ölümlerine son bulmasını, Orta Doğu'ya barış, Filistin'e özgürlük istiyor, onun için herkesi eylemimize davet ediyoruz.

Gençler olarak insan haklarını, özgürlük ve insani yardımları askıya alanları şiddetle kınıyor ve uygulanan çifte standarta karşı herkesi "Barış İçin Bir Dakika" demeye davet ediyoruz. Üç maymunu oynayan uluslararası örgütlerin İsrail'in yaptığı soykırıma karşı tepki göstermemesi, sergiledikleri sorumsuz tavır tarihin kara sayfalarına geçti bile, bir gün mutlaka utançla anılacaklar.

Biz gençler, tüm dünyada kamuoyu oluşturmak, Filistin'de yaşananan drama dikkat çekmek için tüm insanlığı ortak tepkiye davet ediyoruz. "Barış İçin Bir Dakika" eylemimizle İsrail'e hem tepki hem de tüm insanlıkla birlikte hareket ederek kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz.

Filistin'de yaşanan insanlık suçuna aksülamel için herkesi eylemimize davet ediyorum. Siyasi partilerimizi, gençlik sivil toplum kuruluşlarını, taraftar gruplarını, üniversite kulüplerimizi İsrail'e karşı ortak tepki göstermeye davet ediyorum. Son olarak Nelson Mandela'nın ifade ettiği gibi, "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan özgürlüğümüzün eksik olduğunu çok iyi biliyoruz."

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Doç. Dr. Bilal Okudan

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