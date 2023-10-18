MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Norveç yapılanmasına darbe

MİT ve Emniyet birimleri, PKK/KCK Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin TOKPINAR'ın ülkemize girişinin tespit edilmesi akabinde hassas bir çalışma gerçekleştirerek şahsın gözaltına alınmasını sağladı.

Başta Norveç olmak üzere PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin TOKPINAR, aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde yer almaktaydı.