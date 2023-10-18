Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze için toplandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için toplandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 18:21, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 19:39
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için toplandı. Brezilya'nın Başkanlık yaptığı toplantıya ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da katıldı.