Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 18:40, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 18:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,9170
|27,9180
|28,0140
|28,0150
|Avro
|29,5280
|29,5290
|29,5270
|29,5280
|Sterlin
|34,0000
|34,1170
|34,0970
|34,2140
|İsviçre Frangı
|31,0210
|31,1770
|31,2310
|31,3870
|ANKARA
|ABD Doları
|27,8870
|27,9670
|27,9840
|28,0640
|Avro
|29,4880
|29,5680
|29,4870
|29,5670
|Sterlin
|33,9400
|34,1500
|34,0370
|34,2470