Düzce'de çıkan tartışmada bıçaklanan kişi hastanede öldü

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Yaman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında Yakup Yaman ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. K.K, Yakup Yaman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

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