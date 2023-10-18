TİP Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

TİP Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla başkentte yürüyüş düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 20:54, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 20:54
Yazdır
TİP Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Olgunlar'daki Madenci Anıtı önünde toplanan TİP üyeleri, pankartlarla slogan atarak İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

TİP Ankara İl Sekreteri Ece Duru, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan saldırısının insanlık suçu olduğunu belirterek, "Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti." dedi.

Uluslararası hukuku yok sayarak hastane vuran, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren İsrail'i lanetlediklerini söyleyen Duru, "İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber