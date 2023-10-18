Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net