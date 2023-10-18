Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor' iddiasını yalanladı
"Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü, 18 Ekim'de resmi X hesabı aracılığıyla görevlerine devam ettiğini açıklamıştır. İddiaya konu görüntüler, BM birliklerinin görev yerlerinde rutin yaptıkları rotasyonlar sırasında kayda geçmiştir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 20:58, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 20:59
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü, 18 Ekim'de resmi X hesabı aracılığıyla görevlerine devam ettiklerini açıklamıştır. İddiaya konu görüntüler, BM birliklerinin görev yerlerinde rutin yaptıkları rotasyonlar sırasında kayda geçmiştir." ifadelerine yer verildi.