Birinci dönem sınav tarihleri güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 18.10.2023 tarih ve 87472708 sayılı yazısı ile birinci dönem sınav tarihlerini güncelledi.
Söz konusu yazıda; "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde güncellenmiştir.
Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı;
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında,
1. dönem 2. sınavlar: 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Güncellenen sınav tarihlerini Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarına ivedilikle duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim." açıklamalarına yer verilerek birinci dönem sınav tarihleri güncellendi.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR