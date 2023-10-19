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Birinci dönem sınav tarihleri güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 18.10.2023 tarih ve 87472708 sayılı yazısı ile birinci dönem sınav tarihlerini güncelledi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 10:00, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 10:07
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Birinci dönem sınav tarihleri güncellendi

Söz konusu yazıda; "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde güncellenmiştir.

Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı;

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında,

1. dönem 2. sınavlar: 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Güncellenen sınav tarihlerini Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarına ivedilikle duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim." açıklamalarına yer verilerek birinci dönem sınav tarihleri güncellendi.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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