19 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ile Muhtarlar Günü Buluşması'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.00/17.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara /10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Kadınları VI. Kongresi'nin açılış toplantısında konuşacak.

(Bakü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kültür Sanat Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

(Samsun/15.15-19.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Bilim Festivali Açılış Töreni'ne, Akdeniz Üniversitesi ilk ders ve doktora tevcih törenine, Gençlerle Buluşma Programı'na ve Antalya OSB Teknopark açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/11.00-16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzomberok, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubronvnik ekibine konuk olacak, L Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Roche Vendee Basket ekibini ağırlayacak, E Grubu'nda ise Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ruzomberok/Dubronvnik/19.00/İstanbul/20.30/Mechelen/21.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00)