TFF'den hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşu kararı

TFF'den yapılan açıklamada, müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacağı belirtildi.

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