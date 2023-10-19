Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini söylediği Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasına ilişkin çalışmalar başladı. Edinilen bilgilere göre; AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalıştığı taslak ile yeni evleneceklere ve iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilmesi için 'Aile ve Gençlik Fonu' adı altında bir yapı oluşturulacak.

İlgili bakanlık temsilcilerinin de katıldığı çalışmalarda gündeme gelen taslağa göre, Fon'un yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının temsilcileri eliyle yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK: Fon'dan kredi kullanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru şartları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Fon'dan kredi kullanmak isteyenlerin gelir düzeyi esas alınacak.

FAİZSİZ VE İKİ YIL ÖDEMESİZ: Kredi tutarı bu yıl için 150 bin lira olacak ancak bu miktar her yıl artacak. Kredi iki yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faizsiz verilecek.

MADENLERDEN DE PAY AKTARILACAK: Fon'un kaynakları, petrol ve doğalgaz gelirlerinden aktarılacak payın yanı sıra Maden Kanunu gereği madencilik faaliyetlerinden alınan devlet katkı payından yapılacak kesintiden oluşacak.

4 İLDE PİLOT UYGULAMA: Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk etapta, depremin en çok etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerde pilot olarak başlatılacak. Ardından depremin etkilediği diğer iller kapsama alınacak ve sonrasında da Türkiye genelinde uygulanacak.

HAFTAYA MECLİS'TE: AK Parti'nin Fon'un kuruluşuna ilişkin taslak çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlayarak, teklifi TBMM Başkanlığına sunması bekleniyor.