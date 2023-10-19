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Savaş alanındaki basın mensupları: Gazetecilik hiç bu kadar zor olmamıştı

Gazze'deki gazeteciler mesleklerini çok zor şartlar altında icra ediyor. Elektrik, su yok, iletişim sıkıntılı. Başınıza her an bir bombanın gelmeyeceğinin garantisi yok!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 07:48, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 07:35
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Savaş alanındaki basın mensupları: Gazetecilik hiç bu kadar zor olmamıştı

İsrail kuşatması altındaki Gazze'de, tam anlamıyla vahşet yaşanıyor. Cephedeki olayları aktarmak için dünyanın değişik ülkelerinden sıcak bölgeye gelen yüzlerce gazeteci, Kudüs, Tel Aviv ya da Gazze sınırına yakın bölgelerde bekliyor. Çünkü Gazze'ye girmek de çıkmak da imkansız. Gazze'ye girebildiğinizde başınıza ne geleceğini kestirmek mümkün değil. İsrail bombaları hedef gözetmiyor. Şimdiye kadar bombaların hedefi olan 15 gazeteci hayatını kaybetti.

Elektriğin ve suyun olmadığı, İsrail tarafından ateşlenen bir bombanın başınıza düşüp düşmeyeceğini bilemeyeceğiniz bir yerde gazetecilik yapmak büyük özveri ve cesaret istiyor.

Aralarında İhlas Haber Ajansının da bulunduğu dünyanın köklü basın kuruluşları, haberleri Gazze'de yerleşik muhabirlerinden alıyor. İnternetin kısıtlı olmasından dolayı çoğu zaman bölge ile sağlıklı iletişim kurulamıyor. İmkansızlıklar sebebiyle her bilgiye anında ulaşamayan tecrübeli muhabirler "Gazetecilik yapmak hiç bu kadar zor olmamıştı" diyor.

"HAYATTAN KOPTUK"
Gazze Şeridi'ndeki görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Abu Artema onlardan biri. Yaşadıklarını The Middle East Eye haber portaline anlatan Abu Artema "Bu yazıyı Gazze dışından okuyorsanız, haberler hakkında benden daha fazlasını biliyorsunuz demektir. Çünkü biz Gazze'de dünyadan kopmuş durumdayız" şeklinde tirajik bir ifade kullandı.

"HER AN TEHLİKEDEYİZ"
Serbest gazeteci Rakan Abdurrahman da bölgede güç şartlarda mesleğini icra etmeye çalışanlardan. Bir kafede, bombalama durumunda hemen göreve koşabilmek için üzerinde "Press" yazılı çelik yeleğiyle çalışan Abdurrahman, Al Jazeera'ya karşılaştıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Kötü internet bağlantısı ve elektrik kesintileri sebebiyle haberleri anında bildiremiyoruz. Çalışabileceğimiz uygun bir yer de bulunmuyor. İsrail ordusu üzerinde basın mensubu olduğumuzu gösteren çelik yelekler ve kasklar olmasına rağmen gazetecileri de hedef alıyor. Her an tehlikedeyiz."

"HABERE KONU OLDUK"
CNN'in Gazze muhabiri İbrahim Dahman da İsrail hava bombardımanı üzerine karısı ve iki çocuğuyla birlikte Gazze şehrindeki evinden ayrılarak bölgenin güneyine yerleşti. Tahliye sırasında "korkmayın" diyerek iki oğlunu teskin etmeye çalıştığını ama aslında kendisinin de korktuğunu ifade eden Dahman, kaçış hikayesini kanalına şöyle anlattı:

"Yıllardır Gazze Şeridi'nden haberler verdim. Bir gün habere konu olacağımı hiç düşünemezdim. Geçen hafta İsrail ordusundan gelen "evlerinizi boşaltın" tehdidi üzerine eşim ve iki oğlumla birlikte arabaya atlayarak Gazze şehrindeki evimizden ayrıldık. Güneye, Han Yunus'a gittik. Şimdi burayı da vuruyorlar. Bütün kalbimle şuna inanıyorum: Gazze Şeridi'nde güvenli hiçbir yer yok."

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