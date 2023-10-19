Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini açıklarken, yeni yılda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselecek.



Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise 34 bin 389 lira olacak. Öğretmen maaşı 26 bin 642 liradan 39 bin 963 liraya, üniversite mezunu hemşire maaşı 26 bin 428 liradan 39 bin 642 liraya, polis memuru 29 bin 512 liradan 44 bin 268 liraya, mühendis 33 bin 109 liradan 49 bin 663 liraya yükselecek.



Memur ve emeklileri toplu sözleşme zammında ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.



Memura da yüzde 18 enflasyon farkı, 15 toplu sözleşme artışıyla yüzde 35.73 zammı kesinleşti. Eylül sonu itibariyle bu oran yüzde 18'i aşarken, net rakam ekim, kasım, aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

FAZLA MESAİ İKİYE KATLANDI

Meclis'e sunulan 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinde bütçesine göre, memurların saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıkıyor.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti verilecek.



Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

HARCIRAH DA ARTIYOR

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da artırılıyor.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.



Yeni yılda Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya çıkacak.



Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, Yargıtay, Danıştay'ı aralarında yer aldığı bazı kurumlarda da yurtiçi gündelik 250 liradan 480 liraya yükselecek.

İLETİŞİM VERGİSİ HIZ KESECEK

2024 bütçesinde vergi gelirlerinin gelecek yıl yüzde 72.79 artması hedeflendi. Buna göre, bu yılın sonunda 4.8 trilyon lira olması beklenen vergi gelirlerinin gelecek yıl 8.3 trilyon lira olması bekleniyor.

Önemli gider kalemleri arasında yer alan cep telefonları başta olmak üzere haberleşme cihazları için ödenen ÖTV gelirleri bu yıl yüzde 134.7 artışla 22.3 milyar lira olurken bu kalemden gelecek yıl elde edilecek gelirin yüzde 68.16'lık artışla 37.5 milyar lira olması bekleniyor.



Hayatımıza yeni giren dijital hizmet vergisi gelirleri yüzde 67.27 artarak 9.2 milyar lira olurken, gelecek yıl yüzde 69.57 artışla 15.6 milyar liraya çıkması bekleniyor. Akaryakıt ÖTV'sinden elde edilecek gelirin gelecek yıl 455.1 milyar lira, MTV'den 69 verginin de 251.6 milyar lira olması bekleniyor.



KDV gelirlerinin 1 trilyon 670.6 milyar lira, gelir vergisinin 1 trilyon 206.4 milyar lira olması bekleniyor. Bu yıl 83 milyon liralık gelir beklenen değerli konut vergisinden gelecek yıl da 115 milyon liralık gelir hedefleniyor.

HAZAL ATEŞ