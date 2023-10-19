Adana ABD konsolosluğu ikinci emre kadar kapatıldı

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tutmuştu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralanmıştı.

Olayın ardından ABD Büyükelçiliği ikinci bir emre kadar Adana ABD Konsolosluğunun kapalı kalacağını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler" sözlerine yer verdi.