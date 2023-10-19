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Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, illikit işlemlerde 28,50 TL'ye kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, Euro kuru 30 TL sınırında işlem görüyor.

Haber Giriş : 19 Ekim 2023 14:50, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 15:20
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Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,50 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini yenilerken; saat 14.33 itibarıyla yüzde 0,01 kazançla 28,00 TL'de işlem görüyor.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,01 TL'de hareket ederken; yeni güne 28,02 TL'de başlamıştı.

Euro da sığ piyasada 30,07 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,34 primle 29,65 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,01 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 106,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0558 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,80 seviyesinde bulunuyor.

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