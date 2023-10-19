Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı

Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı

Kayseri'de 16 yıl önce tüfekle vurulan kişinin bacağında, ameliyat sırasında bez parçası unutulduğu ortaya çıktı. Bacağında iz kalan ve yaraları iyileşmeyen adam, ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 10:58, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 11:01
Yazdır
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı

Kayseri'de 16 yıl önce husumetli olduğu kişilerle tartışan Kadir Durdu, tüfekle sol bacağından yaralandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Durdu, bir hafta yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlanan Kadir Durdu, asker firarisi olduğu için Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Bu süreçte ağrıların şiddetlenmesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole giden Kadir Durdu, sol bacağından ameliyat oldu.16 yıl boyunca bacağında şişlik ve ağrı şikayetleri devam eden Kadir Durdu, Kayseri'de özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Yıllar öncesinde geçirdiği ameliyattan kaynaklı sol bacağında bez parçaları unutulduğunu öğrendi.

Yeniden ameliyata alınan adamın bacağındaki bez parçaları içeren granülom tarzı dokular tamamen temizlendi. Bacağında iz kalan ve yaraları tamamen iyileşmeyen Durdu, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.

"15-16 senedir bir kumaş parçasıyla yaşamışım"

Ameliyat sonrasında ayağındaki şişliklerin ve ağrıların uzun yıllar devam ettiğini anlatan Durdu, "Ameliyattan 15-16 sene sonra ayağım birden şişti. Kıpırdayamayacak hale gelince hastaneye gittim. Özel bir hastanede ayağımın içinde unutulan bez parçaları olduğunu öğrenince şok geçirdim. 15-16 sene bir kumaş parçasıyla yaşamışım. Granül parçalarına dönüşmüş maddeler de temizlendi. Çektiğim çilelerin sonucunda hukuki yola başvurdum. Şu an ayakta fazla duramıyorum. Durunca ayağım şişiyor. Yara kapanmadığı için iltihap akıyor. Ayağımda kalıcı hasar oluştu. Ayağımın düzeltilmesini ve bunu yapanların ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

"Hukuki süreci takip edeceğiz"

Kadir Durdu'nun avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Baysal, "Bu mağduriyetten dolayı hem idari soruşturma başvurusunda bulunduk hem de bu eylemi gerçekleştirenler hakkında taksirli yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreci takip edeceğiz. Buna aslında malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davası diyebiliriz. Bu davada müvekkilimizin maddi manevi tazminatını talep edeceğiz. Müvekkilin hala mağduriyeti mevcuttur. Yürüyememekte, ciddi görülen yaraları mevcuttur" dedi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber