Uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, bir av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve 8 ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı operasyon başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net