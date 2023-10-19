Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek

12. Kalkınma Planı kapsamında, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları uygulanacak. Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, uluslararası gelişmeleri de içerecek şekilde düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 11:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 11:20
Yazdır
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek

TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı kapsamında, eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek ve okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Plana göre, tüm bireyler için hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit erişimin sağlanması, bireylerin, akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmasının sağlanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ailesine ve topluma karşı sorumluluk sahibi yetişmesi temel amaç olacak.

Bireylerin, yetenek ve kapasiteleri erken yaşta keşfedilerek bilim, teknoloji ve mesleki kariyerde uygun alanlara yönlendirilmesi, kültür, sanat, spor ve dil yetkinlikleri kazandırılarak genç yaşta beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak toplumsal iş bölümünde yer alması sağlanacak.

İhtiyaçlar doğrultusunda evrensel bilgi üretimine katkı sunacak yetkinlikte akademik kadroların ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedef alan, uluslararası öğrenciler ve alanında başarılı akademisyenler için üniversiteleri çekim merkezi haline getirecek yenilikçi ve rekabetçi yükseköğretim sistemi oluşturulacak.

- Öğretmen eğitiminde kullanılan dijital içerikler zenginleştirilecek

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, doğru teknoloji kullanımı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) gibi dijital platformlar üzerinden eğitimler verilmesi hedefi, planın ana eksenini oluşturdu.

Bu kapsamda, öğretmen eğitiminde kullanılan dijital içerikler zenginleştirilecek.

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreci, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlayarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi gibi tüm aşamalar, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılarak öğretmenlik mesleğinin niteliği ve toplumsal statüsü güçlendirilecek.

Öğretmenlerin mesleki gelişiminde nitelik ve niceliği artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımları içeren, işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik bir model geliştirilecek.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, uluslararası gelişmeleri de içerecek şekilde düzenlenerek yetkinlikler daha da artırılacak.

Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımıyla eğiticilerin dijital becerileri de geliştirilerek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Üniversite ve okul işbirlikleri güçlendirilecek, yerelde öğretmenlere yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde eğitim fakülteleriyle işbirliği yapılacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında, hizmet içi eğitimlerle mesleki ve teknik eğitim, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik iş başı eğitimlerine ağırlık verilecek.

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek ve bu kapsamda okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber