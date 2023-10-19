'Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği' iddialarını yalanladı

Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Irak ve Suriye tezkeresinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2014 ve 2015'te aldığı kararlar kapsamında hazırlandığını, yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 12:05, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 12:05
Yazdır
'Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği' iddialarını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesiyle ilgili çeşitli mecralarda "Topraklarımızda yabancı asker" başlıklı haberlerin ve "Türkiye'ye yabancı asker geliyor" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bunların manipülasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, tezkerede geçen, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" şeklindeki ifadelerin çarpıtıldığına değinildi.

Açıklamada, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi kararına istinaden, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında işbirliği yapmaktadır. Buna rağmen iddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, 'yeni bir düzenleme' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir. Tezkere 2014 ve 2015'teki BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden hazırlanmış olup, yabancı askerlerin gelip Türkiye'ye yerleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber