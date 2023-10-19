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'TSK Filistin için insani yardım ve tahliye konusunda göreve hazır'

Mİlli Savunma Bakanlığı kaynakları, Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılacak yardım çalışmalarında ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır. Yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsur bölgedeki ortamın uygunluğu" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 12:12, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 12:12
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'TSK Filistin için insani yardım ve tahliye konusunda göreve hazır'

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki sözlerine İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin Aktürk, "Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır." diye konuştu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Aktürk, "İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Aktürk, terörle mücadele harekatlarında gelinen son duruma ilişkin ise "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 teröristle birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılıkla 26'sı son bir haftada olmak üzere 1272 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur."

- ABD'nin bölgeye sevk ettiği uçak gemisi görev grupları

İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılması planlanan yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığının alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır." açıklaması yaptı.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu vurguladı.

ABD'nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz'e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, "Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, 'Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini' bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de TSK'nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten kaynaklar, "TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak, varlık gösterme ve eğitim, tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

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