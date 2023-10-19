21 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari ortağı tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı ortağı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 12:54, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 12:55
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın firari yapı ortağı Bilal Karakuş, Aksaray'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.