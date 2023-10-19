Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'yi kuşatmasında gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için görev yapan gazetecilere ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlayacaklarını duyurdu.

"Gazetecilerin her daim yanındayız"

Uraloğlu paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki gazetecilerin ihtiyacı için her daim yanlarında olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesini kullandı.